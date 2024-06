Oog voor veiligheid én zorg bij financieel misbruik ouderen￼

Uithoorn – Zaterdag 15 juni was de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. In onze regio ging de aandacht vooral uit naar financieel misbruik van ouderen. Bij de bestrijding van deze en andere vormen van ouderenmishandeling richt gemeente Uithoorn zich op twee aspecten: preventie en zorg.

We kennen de verhalen van babbeltrucs aan de deur, door de telefoon of online. In extreme gevallen dringen babbelaars met een smoes het huis binnen om spullen of bankpasjes te stelen. Maar het komt ook voor dat een familielid of hulpverlener boodschappen of andere aankopen voor zichzelf doet met de pinpas van een oudere, of geld overmaakt naar de eigen rekening. Ingewikkelder is het als de oudere wordt gedwongen om een testament, wilsbeschikking of hypotheek te wijzigen, of iemand anders te machtigen om dat te doen.

Kwetsbaar

Wethouder José de Robles (Ouderenzorg): “Ouderen zijn kwetsbaar voor financieel misbruik als zij het overzicht over hun geldzaken verliezen of niet de (digitale) vaardigheden hebben om zelf de regie te houden. Vaak hebben zij minder contact met hun omgeving, ook omdat bekenden van hun generatie wegvallen. Ze worden afhankelijk van de hulp van mensen die ze minder goed kennen. Plegers van het misbruik kunnen gezins- of familieleden of huisvrienden zijn. Maar ook professionele hulpverleners of vrijwilligers.”

(Help) misbruik melden

De wethouder vervolgt: “De beste actie is om de pleger van het financieel misbruik op zijn of haar daden aan te spreken. Als dat niet helpt, is het belangrijk om het misbruik te melden bij de politie of bij Veilig Thuis via (0800) 2000. Melden is niet altijd gemakkelijk. Het kan zijn dat het slachtoffer zich schaamt over haar of zijn eigen onverstandige gedrag. Of bang is voor represailles van de dader, van wie de oudere afhankelijk is. Of in het geval van familie, wanneer loyaliteit en gehechtheid het pijnlijk maken om misbruik zelf aan het licht te brengen.

Daarom is het goed als ook mensen in de omgeving alert zijn op verdachte signalen in het gedrag, het huishouden of de financiën van de oudere. Familieleden, bekenden en (mantel)zorgers kunnen helpen, maar ook bankmedewerkers en notarissen. Zonodig kunnen die bewind voering aanvragen of het slachtoffer helpen aangifte te doen bij de politie.“

Zorg en veiligheid

Ook de gemeente helpt bij de bestrijding van financieel misbruik onder ouderen. Specialisten geven regelmatig voorlichtingsavonden over internetcriminaliteit gericht op ouderen. Zij geven informatie in nieuwsbrieven van ouderorganisaties als de KBO, verspreiden informatiefolders en plaatsen jaarlijks een dubbele veiligheidspagina in de krant. Een speciale ouderenadviseur van Uithoorn voor Elkaar houdt spreekuur in De Kuyper.

De Robles: “Maar naast preventie is ook hulp in de sociale omgeving van de ouderen belangrijk. Zo kan het Team Zorg & Veiligheid van onze gemeente contact opnemen met het misbruikslachtoffer. Zij bieden hulp aan het slachtoffer, maar kijken ook naar de oorzaken van het misbruik. Als financieel misbruik wordt ingegeven door schulden, gok- of drugsverslaving, of door ruzie in de huiselijke kring van het slachtoffer, dan kan Zorg & Veilig helpen een oplossing te vinden zijn om de verstoorde relatie tussen de oudere en de (mantel)zorger te herstellen. Het vergroot de kans dat het misbruik stopt.”

Meer informatie

Meld financieel misbruik, of het vermoeden ervan, bij de politie. Of bel met Veilig Thuis: (0800) 2000. Dag en nacht bereikbaar, ook voor anonieme meldingen. Kijk voor meer informatie op: www.veiligthuis.nl. Ook de website van gemeente Uithoorn geeft tips tegen financieel misbruik. En adressen, openingstijden en spreekuren van organisaties in de gemeente die kunnen helpen. Zoals de ouderenadviseur van Uithoorn voor Elkaar. Kijk op: www.uithoorn.nl/financieelmisbruik.

Foto: gemeente Uithoorn