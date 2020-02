Ontmoet schrijver Ilja Leonard Pfeijffer

Amstelveen – Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer komt naar de Bibliotheek Amstelveen Stadplein op vrijdag 13 maart! Hij vertelt over zijn grootse Europese roman ‘Grand Hotel Europa’. Zijn boek gaat over Europese identiteit, liefde in tijden van massatoerisme en de spannende zoektocht naar het laatste schilderij van Caravaggio.

Grand Hotel Europa is de grote roman van Ilja Leonard Pfeijffer over het oude continent, waar zoveel verleden is dat er voor toekomst geen plek is. Waar het meest reële toekomstperspectief geboden wordt door de exploitatie van dat verleden. Oude steden worden overspoeld door toerisme. Het is een theatraal en lyrisch boek over de Europese identiteit, nostalgie en het einde van een tijdperk.

Kom vrijdag 13 maart naar de Bibliotheek om deze bijzondere schrijver te ontmoeten en te luisteren naar zijn verhaal over ‘Grand Hotel Europa’. Kaarten zijn te bestellen via de website van de Bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl

Praktische informatie: Bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein op vrijdag 13 maart van 20.00 tot 22.00 uur. Kosten: leden 15 euro, niet leden 17,50 euro.

Foto: Ilja Leonard Pfeijffer – auteursportret door Stephan Vanfleteren.