Ontdek (gratis) de sport die bij je past

Regio – De komende maanden kan iedereen heel gemakkelijk de sport ontdekken die bij hem of haar past. Ervaar wat de kracht van sport is in de Nationale Sportweek en ontdek vervolgens met de AH Sportactie welke sport écht bij je past.

Nieuw sportseizoen

Veel van de activiteiten om een passende sport te ontdekken, starten in de Nationale Sportweek. De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel de kracht van sporten en bewegen te promoten. In deze week, die samenvalt met de start van het nieuwe sportseizoen, ervaar je hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is.

De 14e editie van de Nationale Sportweek vindt plaats van 9 tot en met 17 september. Check bij je gemeente of lokale sportorganisatie welke activiteiten in deze week plaatsvinden en ervaar de positieve invloed van sport en bewegen.

Sparen voor gratis sporten

NOC*NSF en Albert Heijn hebben een gezamenlijk doel: een actievere levensstijl toegankelijk maken voor alle Nederlanders, door de drempel tot sport en beweging te verlagen. Om dit doel te bereiken organiseren zij samen de AH Sportactie. Vanaf 4 september kun je bij alle Albert Heijn winkels per spaarkaart sparen voor 5 keer gratis sporten naar keuze. Zo kun je makkelijk kennismaken met verschillende sporten en sportclubs bij jou in de buurt. Duizenden sportclubs, sportbonden, gemeenten en andere organisaties openen hun deuren en verzorgen proeflessen, sportclinics, -toernooien en -demonstraties. Het overzicht van alle sportactiviteiten vind je op www.ahsportactie.nl.