Onderhoudsbeurt voor de Kaagbaan

Schiphol – De Kaagbaan krijgt een doordeweekse onderhoudsbeurt. Hierdoor is de baan van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november en op maandag 7 en dinsdag 8 november niet inzetbaar voor het vliegverkeer. Schiphol verwacht dat deze dagen meer vliegtuigen landen op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. Het vertrekkend vliegverkeer maakt meer gebruik van de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan.

Niet in het weekend

Het onderhoud aan de Kaagbaan vindt niet in het weekend plaats. Dit komt vanwege een tekort aan elektrotechnische specialisten die het werk kunnen uitvoeren en medewerkers die toezien op dit werk vanwege veiligheidsvoorschriften. Vandaar dat het onderhoud na het weekend op nog twee doordeweekse dagen gebeurt, wanneer deze medewerkers wel beschikbaar zijn. Het voordeel hiervan is dat in het weekend van 5 en 6 november de Kaagbaan inzetbaar is en er minder gebruik hoeft te worden gemaakt van de andere banen.

Herstel asfalt en meer

Tijdens de onderhoudsperiode wordt onder andere gewerkt aan het herstel van het asfalt, de baanmarkeringen, het schoonmaken van de verlichting en het vervangen van lampen van de Kaagbaan. Ook wordt het gras gemaaid, worden de elektra en kabels gecontroleerd en worden enkele kleine reparaties verricht. Eventueel worden de afvoeren voor regenwater doorgespoeld. Het baanonderhoud doet Schiphol in samenwerking met Heijmans.

Welke baan is in gebruik?

Welke banen er tijdens het onderhoud aan de Kaagbaan in gebruik zijn, hangt onder meer af van de weersomstandigheden (buien, windkracht- en richting), de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer. Heb je vragen over het vliegverkeer? Het team van BAS, Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, staat voor je klaar. Kijk op www.bezoekbas.nl of bel 020-6015555.