Onderhoud aan tunnel en aquaduct N201

Amstelland – De provincie Noord-Holland voert van 14 tot en met 16 november onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer). Het verkeer op de N201 wordt in de avond en nacht omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging.



Amstelaquaduct

De N201 wordt ter hoogte van het Amstelaquaduct afgesloten van donderdagavond 14 vanaf 20.00 uur tot vrijdagochtend 15 november 05.00 uur. Het verkeer op de N201 wordt tussen de Koningin Maximalaan (N196) in Ronde Venen en de Middenweg Bovenkerkerpolder in Uithoorn met gele borden omgeleid via de Koningin Maximalaan en de Legmeerdijk (en vice versa).



Waterwolftunnel

De Waterwolftunnel is van vrijdagavond 15 vanaf 19.00 uur tot zaterdagochtend 16 november 06.00 uur afgesloten. Het verkeer op de N201 wordt tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in Haarlemmermeer met gele borden omgeleid via de Fokkerweg (N232) en de Bosrandweg/Legmeerdijk N231 (en vice versa). Ook de toe- en afritten van de N201 zijn ter hoogte van de Middenweg en de Braziliëlaan afgesloten. Het verkeer vanaf de Middenweg wordt omgeleid via de Braziliëlaan, Machineweg en Japanlaan naar de N231.



Werkzaamheden

Drie keer per jaar is het nodig om onderhoud uit te voeren aan het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel. Om de veiligheid van het onderhoudspersoneel te borgen en de werkzaamheden sneller uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel volledig af te sluiten.

De provincie voert onderhoud uit aan de technische installaties in de tunnels, reinigt de wanden en markeringen, controleert de veiligheidsmiddelen en er wordt gemaaid. Ook wordt zwerfvuil verwijderd en de riolering gereinigd. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, vinden de werkzaamheden in de avond en nacht plaats.



Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen omwonenden en weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.