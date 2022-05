Oerrr- expeditie op Fort Abcoude

De Ronde Venen – Alle buitenkinderen verzamelen! Op zondag 12 juni staat Fort bij Abcoude in het teken van Oerrr. Hou je van speuren, spannende avonturen en lekker buiten zijn? Ga dan met het hele gezin mee op expeditie door de natuur van Fort bij Abcoude!

Helemaal verscholen in het groen ligt Fort bij Abcoude. Jouw avontuur begint al op de parkeerplaats. Vanaf daar kun je met een trekpontje naar het forteiland varen.

Eenmaal op het eiland sta je middenin de natuur! Hier start de expeditie: op een tocht over het fort kom je langs allemaal spannende en leuke opdrachten.

Doe de Oerrr-bingo, loop het blote voetenpad of ga zaadbommetjes maken. Sluip over het spannende loopgravenpad en ga op zoek naar de dieren op het fort. Op jouw route staan ook boswachters die mooie natuurverhalen vertellen én je mag een kijkje nemen in het fort met een echte fortengids.

Tickets

De Oerrr-Expeditie op Fort bij Abcoude kun je op 12 juni doen tussen 11:00 en 16:00 uur. Reserveer jouw tickets via de site van Natuurmonumenten: www.nm.nl/fortbijabcoude (zie agenda) of koop kaarten aan de deur. Leden van Natuurmonumenten betalen €3,- (volwassene) en €2,- (kind), niet-leden betalen €5,- (volwassene) en €3,- (kind).