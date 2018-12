Oefening brandweer bij zorgcentrum Aelsmeer

Aalsmeer – Een drukke boel was het afgelopen maandag 17 december ‘s avonds bij en in zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad in het Centrum. De brandweer was uitgerukt met groot materieel.

Gelukkig bleek het te gaan om een oefening van het vrijwillige brandweerkorps van Aalsmeer. Het scenario betrof een uitslaande brand op het dak van het ouderentehuis. De brand was ontstaan na werkzaamheden.

“Een nuttige oefening”, aldus de brandweer in een reactie, “waarbij er een goede samenwerking was met de BHV organisatie van het zorgcentrum.”

(foto: zorgcentrum Aelsmeer)