Ode aan Nick Cave in Poppodium Duycker

Hoofddorp – Op vrijdag 13 november om 20.00 uur in Poppodium Duycker brengt Nick Cave Tribute een ode aan deze legendarisch man die voor velen als rock ’n roll icoon gezien wordt. Theatraal, vol overgave en van de oud nummers tot de meest nieuw recente: de band brengt bijna alle nummers.

Nick Cave leidde een ongenaakbaar leven rond seks, drugs en rock ’n roll. Inmiddels staat hij vooral bekend als een sympathieke en innemende man met prachtige liedjes. De bijzondere dynamiek van zijn muziek is ongetwijfeld terug te horen in dit optreden van de tribute formatie rondom frontman Tino Boley. De band bestaat naast Boley uit Jason de Laat, Derrick van Schie, Luc Broers, Rob Klerkx en Anastasija Zvirbule. Meer informatie en tickets via www.duycker.nl.