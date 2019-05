Oceanus organiseert waterpolotoernooi

Aalsmeer – Op vrijdagavond 21 juni organiseert Oceanus een waterpolotoernooi voor iedereen die het leuk lijkt om een keer te waterpoloën. Een sportieve avond, waarbij ervaren en onervaren spelers in één team strijden voor de winst.

En jij kan meedoen! Lijkt het je leuk om kennis te maken met deze sport of ben je een oude bekende? Schrijf dan jouw team in. Elk team bestaat uit tenminste zeven personen, maar meer personen wordt aangeraden in verband met wisselen. Er mogen maximaal drie ervaren waterpoloërs per team meespelen.

Het toernooi start om 19.30 uur en eindigt om 23.00 uur. De locatie is Sportcentrum De Waterlelie aan de Dreef in Aalsmeer. De kosten per team zijn 50 euro. Inschrijven is mogelijk tot 9 juni via oceanuswaterpolo@gmail.com.