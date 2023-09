OBS Willespoort doet mee aan de Nationale Sportweek￼

De Ronde Venen – Even lekker bewegen tussen de lessen door met de 10@10 challenge, dat geeft goede energie om weer lekker aan het werk te gaan. Dat is waar de Nationale Sportweek van 15 tot en met 24 september om draait: Iedereen beweegt met plezier bewegen op school, op de verenigingen of gewoon buiten. Omdat Obs Willespoort een sportieve school is, ontving de school afgelopen vrijdag hoog bezoek. Onze eigen kinderburgemeester Vera Hageman en de wethouder Sport en Onderwijs Maarten van der Greft openden officieel de Nationale Sportweek. Daarna hebben wij met de hele school om 10 uur, 10 minuten (10@10 challenge) gedanst met juf Marloes. Alle kinderen deden enthousiast mee om daarna weer hard aan het werk te gaan. Tijdens de Nationale Sportweek proberen wij elke dag om 10 uur 10 minuten extra te bewegen.