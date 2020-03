Nu 3 besmettingen in De Ronde Venen

De Ronde Venen – In de gemeente De Ronde Venen is vrijdag 20 maart een derde besmetting van het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. De patiënt woont in Mijdrecht. Eerder werd op zondag 15 maart bij 2 inwoners het coronavirus vastgesteld. Het ging hier om één inwoner uit Abcoude en één uit Mijdrecht. Deze twee personen verblijven in thuisisolatie.

We staan vanuit de gemeente in nauw contact met GGDrU, om de laatste ontwikkelingen te blijven volgen. We wensen de patiënten beterschap en privacy toe, en hopen dat ook u, als lezer van dit bericht, dit respecteert.

Contactonderzoek van GGDrU

Het contactonderzoek dat GGDrU in dit soort situaties altijd doet vindt momenteel plaats. GGDrU brengt hiermee in kaart met wie de patiënten contact hebben gehad. Het is belangrijk om te weten dat GGDrU altijd contact legt met mensen die risico van besmetting hebben gelopen. Als gemeente volgen wij de adviezen en instructies van het RIVM en GGDrU, die alert blijven op nieuwe besmettingen en steeds hetzelfde protocol toepassen als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.

Testbeleid RIVM

Inmiddels is het testbeleid door het RIVM gewijzigd. Mensen met milde klachten worden vanaf nu niet meer getest omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. De (huis)arts zal bepalen of iemand met klachten getest moet worden. Dit zijn vooral mensen uit kwetsbare groepen. Hierbij gaat het om mensen van 70 jaar en ouder en mensen die op basis van onderliggend lijden in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met hart- en longaandoeningen.

Het RIVM heeft het testbeleid veranderd om vooral kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen. Op deze wijze zorgen we ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor mensen die ze het meest nodig hebben.

Het is mogelijk dat bovengenoemde twee personen al waren getest voor de wijziging van het testbeleid.