Filmmiddag Proosdijlanden over vroegere Wilnis

Wilnis – In het kader van het veertigjarig bestaan organiseert historische vereniging De Proosdijlanden de komende maanden een reeks van nostalgische filmmiddagen. Met medewerking van de organisatoren van de nostalgische films over Vinkeveen is door de beheerders van de beeldbank van De Proosdijlanden een schat aan filmfragmenten over Wilnis, Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude verzameld.

Zaterdagmiddag 2 maart in Wilnis

Op zaterdagmiddag 2 maart is de voorstelling van de films over het vroegere Wilnis in het Oude Parochiehuis tegenover de Driehuiskerk, Bozenhoven 152. De voorstelling begint om 13.30 uur. Kaarten zijn vanaf aanstaande maandag 5 februari à 4 euro te koop bij de Jumbo Wilnis aan de Molmlaan en bij Rijwielhandel Smit, Dorpsstraat 4 te Wilnis. De kaarten geven recht op toegang en een kop koffie of thee.

Wilnis vroeger

De filmfragmenten over Wilnis betreffen onder meer de periode 1936 tot 1939, met originele muziek en begeleidend commentaar van Jan Bluemink sr. Tevens sfeerbeelden uit 1953, destijds gefilmd in opdracht van zangvereniging Con Amore en ten slotte beelden uit 1959. Het totale programma beslaat inclusief een pauze ruim twee uur. Een voorproefje van de films is te bekijken op de website van de historische vereniging: www.proosdijlanden.nl.

Andere dorpen

De filmmiddagen in de andere dorpen staan gepland voor 6 april (De Rank in Mijdrecht), 18 mei (Feesttent Vinkefest, Vinkeveen) en 1 juli (Dorpskerk Abcoude). Nader bericht over deze voorstellingen volgt.