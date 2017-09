Een nieuwe weg in de Hornmeer

Aalsmeer – De afgelopen weken zijn diverse voorbereidingen getroffen en afgelopen dinsdag 5 september is daadwerkelijk gestart met onderhoud aan kabels en leidingen rond de rotonde op de Dreef en Zwarteweg. Voor deze werkzaamheden is de rotonde afgesloten en zijn allerlei omleidingsborden geplaatst rondom dit deel in de Hornmeer.

En, Aalsmeer heeft er een nieuwe weg bij. Om de doorgang te kunnen blijven garanderen is op het voormalige VVA-terrein een nieuwe weg aangelegd. Vanaf de Dreef (tegenover de Waterhoenstraat) is asfalt gelegd richting de Zwarteweg met een uit- en ingang schuin tegenover de brandweerkazerne. Geen ‘lullig’ weggetjes overigens, maar een keurige tweebaansweg waar ook vrachtwagens van gebruik kunnen maken. Inwoners zullen er vast wel een keer overheen rijden. Volgens de planning duren de werkzaamheden namelijk nog tot medio november.

De weg is niet toegankelijk voor fietsers en brommers, deze verkeersdeelnemers worden onder andere omgeleid via de ‘ventweg’ naast de Zwarteweg.

Huurhuizen en starterswoningen

Het betreft natuurlijk wel een tijdelijke verbinding. Uiteindelijk is het de bedoeling dat op het VVA-terrein de fusieschool gaat verrijzen, evenals woningen. In de gemeentelijke commissie-vergadering op dinsdag 12 september stelt het college voor hier 56 sociale huurwoningen voor eenpersoons huishoudens en 24 starterswoningen (koop) te laten realiseren.