Nieuwe voorzitter in  bestuur van ThamerThuis

Uithoorn – Stichting ThamerThuis stelt met ingang van 15 oktober 2024 Wijnie Schmidt aan als voorzitter. Wijnie volgt hiermee Marianne Klinkenberg op die de afgelopen 17 jaar deze rol met enorme toewijding en veel plezier heeft gedaan. Het is haar gegund om het stokje over te dragen. Wijnie is een bekende voor ThamerThuis en met al haar ervaring een waardige opvolger. Marianne wordt namens alle vrijwilligers, coördinatoren, de thuisinzet en de andere bestuursleden bedankt voor haar jarenlange inzet en wensen Wijnie veel succes in haar nieuwe rol.

ThamerThuis is een kleinschalig hospice in De Kwakel voor mensen in de laatste fase van hun leven. ThamerThuis is ook de spil bij de inzet van vrijwilligers thuis. Heeft u belangstelling om vrijwilliger te worden of wilt u meer informatie over palliatieve zorg neem dan contact op met de coördinator van ThamerThuis, telefoon 0297-540536 (

Foto is aangeleverd