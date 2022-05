Nieuwe locatie voor fotowand van Alex P

Uithoorn – De imposante fotowand van kunstenaar Alex P is vrijdag 29 april herplaatst. Het 45 meter lange kunstwerk is vanaf nu door iedereen te bewonderen vlakbij het bedrijf Quaker aan de Amsterdamseweg in Uithoorn. Het project van de fotowand is ontstaan vanuit ‘Uithoorn 200 jaar’ en om de bouwplaats van De Rede te camoufleren. Vele inwoners hadden foto’s ingeleverd voor het realiseren van het kunstwerk van Alex P.

De fotowand was destijds te bewonderen aan de Wilhelminakade in het centrum van Uithoorn en daarna even gestaan in een opslagruimte. De gemeenteraad riep het college op om de fotowand te behouden en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Dat was nog niet zo makkelijk, aangezien het werk 45 meter lang is. Uiteindelijk is er toch een locatie gevonden en dus aan de Amsterdamseweg. De locatie is in samenwerking met de kunstenaar gevonden.

Het kunstwerk nodigt uit om samen naar te kijken zowel op korte afstand (waar sta ik) als op afstand.