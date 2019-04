Meer ruimte voor fietsen in Mijdrecht Centrum

Mijdrecht – Na enkele weken werk is de nieuwe fietsenstalling op de Rondweg in gebruik genomen. Er is nu duidelijk meer ruimte om de fiets te parkeren en ook heeft de entree van het dorp een upgrade gekregen.

De VVD is tevreden met het resultaat, het is nu makkelijker voor mensen om de fiets te stallen en dus sneller het ov te pakken. Ook is de aanblik een stuk netter en uitnodigender. De aanpak van de fietsenstalling werd mede ingezet door opmerkingen van VVD-fractieassistent Luuk Smit, die medio oktober het probleem aankaartte: “Er lijkt een tekort aan plaatsen te zijn, waardoor er een rommelig beeld ontstaat en de doorgang geblokkeerd wordt.”



De door de VVD bepleitte verruiming en verbetering is er nu gekomen en dat stelt de fractie op prijs. Mede door het snelle handelen van de verantwoordelijke wethouder en de gemeente kunnen bezoekers van het centrum van Mijdrecht genieten van een verruimde en nette entree.