Nieuwe expositie in Wester-Amstel

Amstelland – Van 12 tot en met 28 mei exposeren Katja Berkenbosch en Carla Veldman op Buitenplaats Wester-Amstel.

Katja Berkenbosch omschrijft haar werk als ‘schilderen met papier’. Zij werkt met veel verschillende soorten papier dat in zeer kleine stukjes wordt gesneden of gescheurd. De kleine stukjes papier, ‘de verf’, worden één voor één met een penseel opgenomen en verlijmd op een multiplex ondergrond. Zo ontstaat een schilderij met een heel eigen karakter.

Een grote inspiratiebron voor de beelden die Carla Veldman maakt zijn vogels. De vleugels van vogels symboliseren voor haar zowel vrijheid als ook bescherming. Het te maken beeld staat niet vooraf vast, al gaande het proces ontstaat de vorm en ongemerkt sluipt er met enige regelmaat een mythisch element in. Albast is favoriet vanwege de transparantie en het licht.

Buitenplaats Wester-Amstel is te vinden aan de Amsteldijk-Noord 55 in Amstelveen. De expositie is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Honden worden niet toegelaten