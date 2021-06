NIEUWE EXPOSITIE KUNSTRONDEVENEN

Mijdrecht – – In aanloop naar de Atelier Route van 28 en 29 augustus organiseert kunstenaarsvereniging KunstRondeVenen nogmaals een expositie met werk van deelnemers aan het tweejaarlijkse evenement.

De expositie wordt deze week ingericht met werk van 15 kunstenaars, die diverse disciplines en stijlen vertegenwoordigen. Van abstract tot figuratief, met deze keer als thema ‘Hoera het is zomer’. De tentoonstelling zal laten zien dat iedereen daar een ander gevoel over heeft en er op een eigen manier twee- of driedimensionaal uiting aan geeft.

De expositie is te zien in de galerie van KunstRondeVenen in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. Vanaf 18 juni kun je de galerie elke vrijdag en zaterdag tussen 12 en 16 uur bezoeken. Op 6 en 7 augustus is deze expositie voor het laatst te zien. Daarna zal de galerie onderdeel zijn van de Atelier Route.

Bij toerbeurt zullen de deelnemende kunstenaars zelf als gastvrouw of –heer optreden. Buiten de openingstijden is de expositie ook op afspraak te bezoeken.