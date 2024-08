Nieuwe directie Stichting Ceres

Uithoorn – Bij Stichting Ceres Kringloopcentrum vindt eind augustus 2024 een wisseling in de directie plaats. De huidige directeur, Paul van Soelen, stopt vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd, namelijk 67 jaar. Mevrouw Marita van Kleij is per 1 september 2024 aangesteld als de nieuwe directeur van de Stichting.

Paul van Soelen is op 1 januari 2015 gestart bij Ceres als directeur. De opdracht vanuit het bestuur in 2015 was om van de (toen oubollige) kringloopwinkel weer een leuke, gezellige en uitdagende winkel te maken. Op het moment dat Paul in dienst kwam van de stichting, was Ceres vooral een rommelige ‘opslagruimte’. De medewerkers werkten slecht samen en de sfeer was niet prettig. Maar samen met een geweldige groep medewerkers is het zeker gelukt om van Ceres een aantrekkelijke winkel van te maken. Stichting Ceres is maar liefst zes dagen per week een bezoek meer dan waard. Vele medewerkers zorgen dagelijks dat de voorraden worden bijgewerkt. En de kwaliteit is bij Ceres altijd hoog. In tegenstelling tot de prijzen, die probeert men zo laag mogelijk te houden. En de medewerkers zijn vriendelijk en behulpzaam.

Goede doelen

Aan het einde van ieder jaar hoopt men bij de stichting, na aftrek van de kosten, geld over te houden. Dit geld wordt dan verdeeld onder diverse Goede Doelen. Jaarlijks terugkerende doelen zijn Stichting Aap en Kika. Daarnaast schenkt Ceres jaarlijks geld aan plaatselijke en regionale Goede Doelen. Overigens wordt Stichting Ceres niet gesubsidieerd.

In april 2016 kwam Marita van Kleij in dienst bij Stichting Ceres. In beginsel voor de financiële administratie en in de loop der jaren heeft zij de personeelsadministratie van Paul overgenomen. Marita kent hierdoor Stichting Ceres al heel goed en het lag dan ook voor de hand, dat de opvolging van Paul binnen de Stichting werd gezocht. Het bestuur van Stichting Ceres heeft in het voorjaar van 2024 besloten om Marita van Kleij per 1 september 2024 aan te stellen als de nieuwe directeur van de stichting.

Op woensdag 28 augustus 2024 zal tijdens een Ceres receptie Paul worden uitgezwaaid, die dan begint aan zijn volgende levensfase. Vanaf maandag 2 september 2024 is Marita van Kleij in haar nieuwe functie aanwezig en bereikbaar op het telefoonnummer van Ceres, 0297 – 568 608.

Stichting Ceres heeft overigens regelmatig leuke aanbiedingen en acties. Op de facebook pagina van Ceres worden deze altijd bekend gemaakt.

Foto: aangeleverd

Op de foto overhandigd Paul van Soelen de sleutels van Ceres aan Marita van Kleij.