Nieuwe bedrijfskleding buitendienst van de gemeente￼

De Ronde Venen – Vanaf 15 juni is de gele bedrijfskleding van de buitendienst vervangen door oranje kleding. Hiermee loopt de gemeente voorop op de wettelijke richtlijn die vereist dat hulpdiensten en buitendiensten niet dezelfde kleur kleding dragen. Deze stap is genomen om een duidelijk onderscheid te maken en mogelijke verwarring te voorkomen.

Duidelijk herkenbaar

Het nieuwe beleid zorgt ervoor dat de buitendienstmedewerkers direct herkenbaar zijn en dat het publiek gemakkelijk onderscheid kan maken tussen de hulpdiensten en gemeentepersoneel. Door de invoering van de oranje kleding toont de gemeente haar toewijding aan veiligheid en efficiënte communicatie met de inwoners.

Hergebruik gele bedrijfskleding

Een belangrijk aspect van deze overgang is dat de oude gele bedrijfskleding niet zomaar in de prullenbak verdwijnt. De gemeente heeft ervoor gekozen om deze kleding op een verantwoorde manier te her te gebruiken. De kleding wordt gerecycled en omgezet in diverse nuttige producten, zoals plastic paaltjes, tafels en stoelen voor in de buitenruimte. Op deze manier draagt de gemeente bij aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Veiligheid staat voorop

“Wij zijn trots om als gemeente voorop te lopen in het waarborgen van de veiligheid van onze medewerkers en het creëren van duidelijkheid voor onze inwoners”, aldus burgemeester Divendal. “Het gebruik van oranje bedrijfskleding voor onze buitendienst is een zichtbaar symbool van onze inzet voor veiligheid en een betere communicatie in onze gemeenschap.” De gemeente ziet de invoering van de oranje bedrijfskleding als een positieve stap naar een veiligere werkomgeving en een verbeterde dienstverlening aan de burgers. Het is een bewijs van de voortdurende inspanningen van de gemeente om haar verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid serieus te nemen en tegelijkertijd duurzame oplossingen te omarmen.