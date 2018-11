Nieuwe bands spotten tijdens Frisse Duyck

Hoofddorp – Op donderdag 22 november is het tijd voor de tweede, en maandelijks terugkerende, Frisse Duyck bij Poppodium Duycker. Frisse Duyck geeft een podium aan de nieuwste Nederlandse bandjes. Denk hierbij aan 3fm serious talents, winnaars van lokale popprijzen en andere artiesten uit ons land. Tijdens de aankomende Frisse Duyck zet Duycker de genres pop, grunge en indie op het programma.



Clean Pete is een vierkoppige band met een vrouwelijke tweeling die samenzang brengt zoals alleen verweven genen dat kunnen doen. Alledaagse zaken worden uiterst precies in pijnlijk lieve en frisse popliedjes gegoten. Waltris won de Popprijs Amstelland. Als Amsterdamse band wist Waltris zich met alternatieve grunge en energieke liveshows voor meerdere finales te positioneren. Tolls, speelde mee met Popronde 2016, en behaalde de finale van de Grote Prijs van Nederland met zijn intelligente mix van folk en indie.



Voor degene die een ‘Frisse Duyck’ wil nemen en de nieuwste bands wil ontdekken zijn kaarten verkrijgbaar op de website en aan de kassa van Poppodium Duycker. Open: 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Meer informatie op: www.duycker.nl.



Foto: De zangeressen van Clean Pete.