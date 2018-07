Nieuw speeltoestel op de kinderboerderij

Aalsmeer – De kinderboerderij heeft een nieuw speel- en klimtoestel. Tijdens het feestje rond het 25-jarig bestaan afgelopen zondag 8 juli is reeds flink gebruik gemaakt van dit ‘avontuur’, maar aanstaande zaterdag is er een officieel moment van ingebruikname.

Met de overdracht van het nieuwe speel- en klimtoestel op Boerenvreugd in de Hornmeer heeft Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) opnieuw een impuls gegeven aan het welzijn en leefplezier in de omgeving van de luchthaven.

Zaterdag 14 juli zullen vertegenwoordigers van SLS en Stichting Kinderboerderij Aalsmeer (SKBA) gezamenlijk klinken op het tot stand komen van dit nieuwe speeltoestel. Het toestel is volledig gefinancierd door SLS.

Om 15.00 uur zal voorzitter Rogier van der Laan van SKBA de genodigden welkom heten en wordt het toestel officieel ‘geopend’. Het toestel is bestemd voor oudere kinderen (rond de tien jaar oud). Met de ingebruikname van het toestel is de wens van het bestuur van SKBA in vervulling gegaan, om meer uitdaging te bieden aan grotere kinderen.

Wethouder Robbert-Jan van Duijn is verantwoordelijk voor zaken aangaande Schiphol en zal namens de gemeente een woordje doen. Belangstellenden zijn welkom.