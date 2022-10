Nieuw: Koolhovens Keuze in Cinema Amstelveen

Amstelveen – Koolhovens Keuze is een filmtheaterprogramma dat wordt gepresenteerd door Martin Koolhoven. Iedere lezing heeft een eigen thema waar rondom de fragment- en filmkeuze hangt. Het eerste uur vertoont Martin filmfragmenten, daarna volgt na een korte pauze de hoofdfilm, natuurlijk in lijn met het thema van de avond.

Donderdag 3 november, aanvang 19.15 uur, is het thema Oorlog en de keuzefilm bij dit thema is The Sand Pebbles (1966). Na de woelige tijd van de krijgsheren tracht China er in 1926 weer bovenop te komen. Een machinist op een Amerikaanse kanonneerboot wordt verliefd op een missielerares. Zo krijgt hij een andere blik op de rol van de Verenigde Staten in China.

Andere data voor Koolhovens Keuze zijn: Donderdag 8 december met thema Superhelden – Batman (1966)en donderdag 12 januari met thema Hitman – Road to Perdition (2002).

Deze avonden worden georganiseerd door Cinema Amstelveen met Platform C, in de serie masterclasses. De reeks is een nieuw onderdeel in het programma van Platform C: masterclasses over kunst, muziek, geschiedenis en film, gegeven door gerenommeerde sprekers. Zij nemen bezoekers mee op ontdekkingstocht door een breed en afwisselend cultuurlandschap. Kijk voor info en tickets op www.cinemaamstelveen.nl

Foto: Martin Koolhoven. Foto: Pepijn van den Broeke, Studio Plakband.