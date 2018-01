Nieuw cursussen voor jeugd bij Cultuurpunt

Aalsmeer – Op maandag 5 februari start het nieuwe cursusblok van Cultuurpunt Aalsmeer. In deze korte, oriënterende cursussen van negen weken kunnen basisschoolleerlingen kennismaken met de beginselen van muziek, musical, circus, graffiti en DJ.

Een paar keer per jaar organiseert Cultuurpunt Aalsmeer korte, oriënterende cursussen. Cursussen als ‘Ontdek je talent op een instrument’, ‘gitaar groepsles’, ‘musical’ en ‘DJ’ zijn al echte ‘all time favorites’ geworden. Maar ieder cursusblok probeert het Cultuurpunt weer met vernieuwingen te komen. Zo is dit keer de cursus ‘Ontdek je talent in een band’ nieuw toegevoegd en de cursussen ‘circus’ en ‘graffiti’ keren na een succesvol eerste blok terug.

De lessen vinden plaats op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de naschoolse tijd. Onder andere bij Solidoe Oostkroost, Place to Bieb, De Binding, Basisschool De Zuidooster en gymzaal De Rietpluim. Het cursusaanbod is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Uitgebreide informatie over de cursussen, zoals dag, tijd en locatie, is te lezen op de website van het Cultuurpunt, waarop ook het inschrijfformulier is te vinden. Wil jij jouw talent ontdekken? Kom, durf en schrijf je in!