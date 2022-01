Niet meer parkeren met een camper aan de Ontspanningsweg

Mijdrecht – De afgelopen tijd ontving de gemeente veel klachten van inwoners over de camperplaatsen op het parkeerterrein bij het Veenweidebad. Daarom besloot de gemeente om deze 4 gratis openbare camperplaatsen weg te halen. Vanaf 19 januari 2022 is het niet meer mogelijk hier gratis te parkeren met een camper. Andere plekken in De Ronde Venen waar wel met een camper geparkeerd kan worden zijn: Groene Hart Camping in De Hoef, camping Botsholland in Waverveen en natuurkampeerterrein Amstelkade in Wilnis.

Veel klachten

De kampeervoorzieningen van de camperplaatsen aan de Ontspanningsweg zijn minimaal. De afgelopen jaren bleek dat deze voorzieningen niet aansluiten op de wensen en het gedrag van de gebruikers. Dit leidt tot vervelende situaties. Zoals het dumpen van afval, het legen van chemische toiletten en ook liggen er uitwerpselen op straat. Om dit te voorkomen is handhaving nodig. Maar dit neemt te veel tijd en middelen in van de beschikbare handhavers.

Jammer

Wethouder Alberta Schuurs: “Het is jammer dat we deze voorziening moeten sluiten. De voorziening was namelijk populair onder camperaars: op sommige momenten stonden er wel 15 campers. Maar zonder kampeervoorzieningen leidde dit tot situaties die niet de bedoeling zijn. Gelukkig zijn er verschillende andere plekken in de gemeente beschikbaar met alle benodigde gemakken. Vanuit onze recreatievisie staan we open voor nieuwe beheerde plekken en ontvangen wij graag voorstellen van ondernemers.”

Binnen de gemeente zijn er verschillende locaties waar mensen met een camper terecht kunnen. Zie de campings hieronder: