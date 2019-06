Natuurfestival bij De Heimanshof

Hoofddorp – De natuur staat onder druk, ook in de Haarlemmermeer. Op zondag 23 juni organiseert De Heimanshof in Hoofddorp samen met het IVN een bijzonder Natuurfestival met veel leuke en leerzame activiteiten voor jong en oud. Het thema is: Meer biodiversiteit: help jij een handje? Diverse groene organisaties uit de Haarlemmermeer geven tips hoe jij de natuur kan helpen, bijvoorbeeld met huisjes voor beestjes en meer inheemse planten in je tuin of wijk. Er zijn rondleidingen, een spellencircuit voor kinderen met onder andere een speurtocht en blotevoeten pad, workshop over bijen, ‘biodiverse poëzie’ en nog vele andere activiteiten. Het festival start om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur en toegang is gratis.

Biodiversiteit

Afgelopen tijd is er veel gesproken en geschreven over biodiversiteit. Wetenschappers maar ook de gewone burgers zien een flinke achteruitgang. Berichten over de afname van insecten zijn alarmerend vooral omdat zij een belangrijke rol hebben bij onze voedselvoorziening. De diverse groene organisaties van Haarlemmermeer verenigd in het Platform Groen Haarlemmermeer hebben hun handen ineengeslagen om biodiversiteit meer in beeld te krijgen, bij de eigen organisatie, bij de gemeente en zeker ook bij de bewoners van Haarlemmermeer.

Tips en tricks

Tijdens het Natuurfestival laten diverse organisaties zien wat zij doen om biodiversiteit te behouden of te verhogen. En ze laten zien wat de bezoeker zelf kan doen om natuur meer ruimte te geven in eigen leefomgeving. De Heimanshof is daar het perfecte decor voor met haar enorme soortenrijkdom van meer dan wilde planten, bomen en struiken en beestjes die zich daarin thuis voelen.

Workshops en poëzie

Daarnaast zijn er allerlei leuke activiteiten voor jong en oud, zoals De Heimanshof dat ieder jaar organiseert. Met rondleidingen door de tuin, workshops over bijen, kleurrijke poëzie over de natuur, speurtochten, blotevoetenpad, voeldozen, grote bellen blazen en nog veel meer.

De organisatie van dit festival is in handen van De Heimanshof en het IVN en wordt mede mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland. Kijk voor meer informatie op de website: www.deheimanshof.nl. Adres is Wieger de Bruinlaan 1 in Hoofddorp.