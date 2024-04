Natuurbeleving bij Mama Lokaal Wilnis￼

Wilnis – Woensdagochtend 24 april aanstaande organiseert het Mama Lokaal Wilnis een leuke natuurbeleving voor de allerkleinsten en hun mama’s (en papa’s). De activiteit wordt verzorgd door Clara Timmerman van Paardebloem Natuuractiviteiten

De bloemen bloeien in het veld en de vogels zingen! Het konijntje is wakker geworden en heeft honger. Komen jullie het konijntje helpen met lekker vers gras vinden en een bloemenkadootje maken voor zijn vriendje?

Kinderen (en volwassenen!) hebben natuur (een natuurlijke omgeving) nodig. Buiten spelen is goed voor de ontwikkeling van hun motoriek en zelfvertrouwen, het helpt tegen concentratieproblemen en het bevordert de creativiteit. De hele dag binnen zitten met tablet of spelcomputer veroorzaakt bovendien bijziendheid en rugproblemen op jonge leeftijd. In een natuurlijke omgeving spelen kinderen veel gevarieerder, zijn er minder onderlinge problemen. Er zijn allerlei uitdagingen. Geen dag is hetzelfde. Dus naar buiten allemaal. Leer samen met Clara hoe je dit stimuleert bij je kind(eren) en geniet samen van de natuur om je heen.

Trek je kindje geschikte buitenkleding aan! Regenlaarsjes en een broek die vies mag worden. Ook voor als het buiten (een beetje) nat is. Bij doorgaande regen zijn alle activiteiten binnen. De activiteit start om half 11 en duurt ongeveer drie kwartier. Koffie/thee staat om 10 uur klaar.

Over Mama Lokaal

Bij Mama Lokaal ontmoeten (aanstaande) moeders elkaar. Vooral de gezelligheid staat centraal. Neem je kinderen gerust mee; zij kunnen lekker spelen en knutselen. Vaste ingrediënten voor deze wekelijkse ontmoeting zijn koffie, thee en de Mama Lokaal Kletspot. Deze pot bevat inspiratie, tips en leuke opvoedthema’s. Ouders krijgen bij Mama Lokaal de gelegenheid hun ervaringen te delen, elkaar vragen te stellen en gewoon gezellig kletsen. Vragen over het geven van borstvoeding? Sparren over de driftbuien van je peuter? Of van gedachten wisselen over positief opvoeden? Kan allemaal! Mama Lokaal Wilnis wordt georganiseerd door een team aan vrijwilligers en is kosteloos te bezoeken. Aanmelden is niet nodig. Welkom!

Praktisch

Mama Lokaal Abcoude

Iedere woensdagochtend, 10-11.30 uur in Bibliotheek Abcoude

Mama Lokaal Mijdrecht

Iedere vrijdagochtend, 10-11.30 uur in Bibliotheek Mijdrecht

Mama Lokaal Wilnis

Iedere woensdagochtend, 10-11.30 uur in De Woudreus in Wilnis

WhatsApp groep

In contact blijven met de andere moeders van Mama Lokaal, tips uitwisselen én op de hoogte blijven van alle activiteiten? Meld je dan aan voor de WhatsApp-groep. Mail je naam en telefoonnummer naar info@ouderslokaal.nl. Vermeld daarbij om welk Mama Lokaal het gaat.