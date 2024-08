Natuuravonturen bij de Natuurclub van De Woudreus

Regio – Vind jouw kind het fijn om buiten te zijn en houdt het van dieren en de natuur? Dan is hij/zij van harte welkom op de natuur- en avonturenclub. Kinderen van 6 tot 10 jaar gaan samen, onder begeleiding van vrijwilligers, op avontuur in het Speelwoud in Wilnis. Een aantal activiteiten doen we binnen, in het NME-Centrum, maar we zijn meestal buiten actief. Spelenderwijs verbinden de kinderen zich met de natuur. De natuurclub vindt vanaf 25 september om de week plaats op woensdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur en gaat de hele herfst en winter door. In de vakanties is er geen club. De kosten voor het hele seizoen zijn € 20,- per kind. Wacht niet te lang en meld je kind aan via www.dewoudreus.nl Ga dan naar het kopje Activiteiten. Hier vind je ook alle data en meer informatie.

Open inloop

Kom gezellig op woensdagmiddag bij ons langs met je kind(eren). Geniet in onze educatieve natuurtuin met een vogelkijkhut, speel een natuurkwartiertje (dit is een gratis buitenopdracht van maximaal 15 minuten). En verwonder je in onze soorten schatkamer, een mini-museum over biodiversiteit. De vrije inloop start op woensdag 18 september.

Foto: aangeleverd