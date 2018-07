Naar het Vogeleiland met IVN natuurgidsen

Amstelland – IVN-natuurgidsen staan zondag 8 juli klaar om die andere dimensie, natuur, binnen te gaan. De groep duikt het Amsterdamse Bos in om haar geheime tuin te ontdekken: het Vogeleiland.

De strandplevier is er niet meer, maar verder wemelt het van de vogels, die vanaf het ‘eiland’ goed zichtbaar zijn. De heemtuin – door vrijwilligers aangelegd en onderhouden – is rond deze tijd van het jaar prachtig. De bierbrouwer die het IVN onder zijn natuurgidsen telt zal van de hoed en de rand vertellen als het gaat om de relatie tussen planten en bier. Alvast een beetje voorgenieten? Ga dan naar de website van het Vogeleiland.

Verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats van het Groot Kinderbad. De bijgevoegde coördinaten zijn bijbenadering: 52.316220, 4.817834.

De wandeling duurt circa 1,5 uur, in afstand niet lang en goed te doen voor mensen die slecht ter been zijn. Bovendien is hij gratis. Toch nog meer willen weten? Bel dan 06-25083910 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/amstelveen