Lezingen ‘Na 75 jaar vrijheid’ in bibliotheek

Regio – In het kader van 4 en 5 mei organiseert de Bibliotheek Amstelland in mei twee online boeklezingen over het oorlogsverleden. Op 6 mei zal Sytze van er Zee vertellen over zijn boek Wij overleefden en op 20 mei neemt Margalith Kleijwegt je mee in een intiem familieverhaal over hoe iedere generatie anders met de oorlogsgeschiedenis omgaat.

Voor zijn boek Wij overleefden interviewde Sytze van der Zee een aantal overlevenden van de oorlog, mensen die de verschrikkingen van de naziterreur aan den lijve hebben ondervonden. Tijdens de lezing vertelt de auteur over zijn boek en spreekt hij met Myriam Mater, een van de overlevenden die hij voor zijn boek heeft geïnterviewd.

In de lezing van Margalith Kleijwegt over haar nieuwste boek Verdriet en boterkoek, word je meegenomen in haar eigen familieverhaal over het Joods zijn. Haar moeder, documentairemaakster Netty Rosenfeld, had onderdoken gezeten en beschouwde het Joods zijn vooral als een last. Voor Margalith zelf was die gespleten houding ingewikkeld, maar de jongste generatie van haar familie is juist trots op het joods zijn.

Online

Beide lezingen vinden online plaats via een livestream en worden georganiseerd in samenwerking met boekhandel Libris Venstra. De lezing van Sytze van der Zee vindt plaats op donderdag 6 mei van 19:30-20:30 en de lezing van Margalith Kleijwegt op donderdag 20 mei van 19:30-20:30. Kijk voor meer informatie oer de lezingen en de kaartverkoop op: www.debibliotheekamstelland.nl.