N522 bij brug Ouderkerk twee dagen dicht

Amstelland – De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit op de N522 bij Ouderkerk aan de Amstel. De brug over de Amstel wordt vervangen. De eerste van de twee nieuwe bruggen is gereed en nu worden de aansluitingen op deze nieuwe noordelijke brug aangelegd. Hiervoor is de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van donderdagavond 21 juli (20.00 uur) tot en met zaterdagochtend 23 juli (07.00 uur). Met de afsluiting is er geen doorgaand gemotoriseerd verkeer over de brug mogelijk.

Lokaal verkeer wordt ter plaatse met gele bewegwijzering omgeleid. Fiets- en voetgangersverkeer via de brug blijft mogelijk. Lijnbussen en nood- en hulpdiensten worden wel langs het werk geleid en kunnen over de brug rijden. Voor overig doorgaand verkeer is de N522 ter hoogte van de brug gestremd. Dit verkeer wordt omgeleid via de A2 en A9.

Fietsers en voetgangers

Vanaf 23 juli (07.00 uur) is de noordelijke brug open voor verkeer. Er is dan 1 rijstrook per rijrichting voor het gemotoriseerde verkeer beschikbaar. Naast de weg voor autoverkeer, ligt een vrij liggend fietspad, met daarnaast een afgescheiden trottoir. Voetgangers krijgen tijdelijk ter hoogte van Oranjestaete een voetgangersoversteek naar de Amstelzijde en vice versa.

Twee bruggen

De werkzaamheden aan de kruising van de N522/Hoger Einde maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door twee nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt in de eindsituatie een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam Zuidoost en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door. Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn te volgen via www.noord-holland.nl/brugouderkerk en via de facebookpagina AmstellandMeerlanden.