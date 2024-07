Wilnis – Leerlingen uit groep 6 van de Koningin Julianaschool in Wilnis namen deel aan het project ‘Muziek voor ieder kind’, aangeboden door muziekvereniging Viribus Unitis. Muziekdocenten Sebastiaan en Ruud lieten de leerlingen kennis maken met verschillende instrumenten. Ze mochten kiezen uit drie blaasinstrumenten: trompet, bugel of trombone. Het project begon met een theorieles en de weken daarna gingen ze vooral praktisch aan de slag. De bekroning van de muzieklessen was het muziekconcert; de leerlingen mochten meespelen met het orkest van Viribus Unitis. Dat was best spannend voor veel publiek, maar wát een geslaagde avond! Eerder op de dag gaven de kinderen ook al een optreden aan de overige leerlingen van de school. Ze kregen een welverdiend, groot applaus! Kinderen die de smaak van het muziek maken te pakken hebben en het leuk vinden om ermee door te gaan, kunnen na de vakantie verder gaan met de muzieklessen. De muziekvereniging biedt namelijk nog 5 speciale naschoolse lessen aan. Kortom, het was een geslaagd project waarbij kinderen actief in aanraking kwamen met muziek. Ieder kind moet tenslotte de mogelijkheid krijgen om het plezier van samen muziek maken te ervaren, want dat is wat muziek doet: het verbindt, leert samenwerken én zorgt voor plezier!

Foto: aangeleverd