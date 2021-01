Darter Moreno Blom doet gooi naar PDC droom

De Ronde Venen – Moreno Blom is een darttalent van 19 jaar uit Vinkeveen en is druk bezig met zijn carrière om door te breken in de dartwereld. In het verleden heeft hij al meegedaan aan het jeugd WK en daarnaast produceerde hij een 9 darter op de PDC Development Tour.

Moreno gaat van 7 tot 18 februari in Duitsland de Qualifing School darten. Vanwege corona moet hij daar al een paar dagen eerder zijn en worden de deelnemers allemaal getest. Hij gaat zich daar proberen te kwalificeren voor de PDC Pro Tour. Daar doet de top van de wereld aan mee en vanuit daar gaat Moreno proberen zich te kwalificeren voor de TV toernooien.

Poelier-Traiteur van Egmond is super trots om Moreno te mogen sponsoren en hiermee een bijdrage kan leveren aan een succesvolle carriere voor deze jeugdige darter uit Vinkeveen. “Hoe mooi is dat als je als plaatselijke ondernemer ook de talenten uit de Ronde Venen kan ondersteunen om hun dromen na te jagen”, aldus Van Egmond.