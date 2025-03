Mooie zege voor Argon in Utrecht: Quint Piris is de grote man

Mijdrecht – Op bezoek bij Nieuw Utrecht heeft Argon na een 1-1 ruststand in de tweede helft orde op zaken gesteld. De formatie uit Mijdrecht scoorde twee keer en greep daarmee een 1-3 overwinning en de drie punten. Grote man bij Argon was Quint Piris die de drie goals voor zijn rekening nam en dus een hattrick produceerde.

Tegenstander Nieuw Utrecht (op plaats 3) heeft een team met individueel technische spelers maar tot echte doelkansen kwam men niet. Doelman Zondag had eigenlijk een gemakkelijke Zaterdag. Het spel van Argon viel tegen, slordig overspel, veel lange ballen en ook veel balverlies.

Snelle doelpunten

Al in de eerste minuut verscheen Quint Piris op aangeven van Justin Schouten alleen voor keeper Boulaayoun van Nieuw Utrecht maar zijn ‘puntertje’ mislukte. Maar acht minuten later was het wel raak. Sven Beek zette de bal voor, Raoul van Wijk verlengde en Quint Piris maakte af: 0-1. Echter de vreugde van de voorsprong duurde maar een paar minuten, Tarik Zaanani schoot een vrije trap vanaf zestien meter knap binnen: 1-1. De volgende mogelijkheid om tot scoren te komen liet lang op zich wachten, pas in minuut 25 zagen we een leuke actie van Sven Beek, hij passeerde een paar verdedigers kwam in een vrije schietpositie maar schoot de bal in handen van keeper Boulaayoun. Dat was in een periode van veel lange ballen en slordig balverlies en weinig mogelijkheden.

Na een half uur moest Sven Beek geblesseerd afhaken, hij werd vervangen door Tim Waning. Het laatste kwartier gebeurde er weinig spannends, een poging van Emre Bal namens de thuisploeg ging naast, de poging van de na lang blessureleed weer aanwezige Mika Keizers werd geblokt en na een assist van Bas Schaefers schoot Tim Waning naast.

Veel mogelijkheden

Ondanks het over het algemeen slordige spel kreeg Argon toch wel een flink aantal mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen. Een schot van Justin Schouten vloog over de kruising en Bas Schaefers mikte naast. Daarna bracht coach Jeroen de Zwaan twee verse krachten in: Mika Keizers en Tim Huisman maakten plaats voor Yannick van Doorn en Quentin Oliekan. Nadat keeper Boulaayoun op het nippertje een aanval van Argon onderschepte. profiteerde even later Quint Piris van een slordige terugspeelbal van de centrale verdediger van Nieuw Utrecht, hij veroverde de bal en scoorde beheerst: 1-2. Even later weer een net niet situatie waarin Piris struikelt bij de bal terwijl Tim Waning in scoringspositie stond. Maar even later was het wel raak toen een lange pass van Teun Gortenmulder Tim Waning bereikte en zijn assist werd door alweer Quint Piris verzilverd: 1-3. In de slotfase met Lars van Wees en Cas Jansen als verse krachten kreeg Argon nog hele aardige kansen, echter men verzuimde aan het doelsaldo te werken.Komende zaterdag speelt Argon thuis tegen Jonathan uit Zeist.

Quint Piris scoort drie keer voor Argon en is overduidelijk na afloop the Man of the Match. Foto: Hans van Gelderen.