Mooie plekken gezocht voor babbelbankjes

Aalsmeer – Met babbelbankjes vraagt de gemeente aandacht voor het thema eenzaamheid. Want hoe leuk is het om nieuwe mensen te leren kennen en een praatje met ze te maken? Misschien eenmalig, maar misschien is het wel het begin van een nieuwe vriendschap. Maar waar moeten deze babbelbankjes komen? Dat mogen inwoners nu zelf bepalen.

Wethouder Wilma Alink van Zorg: “De gemeenteraad heeft unaniem de motie van het CDA aangenomen om babbelbankjes in Aalsmeer en Kudelstaart te plaatsen. Babbelbankjes zorgen voor ontmoeting en verbinding. Dit zijn belangrijkere thema’s dan ooit, want door corona hebben we letterlijk en figuurlijk meer afstand van elkaar genomen. Ook in onze gemeente is er eenzaamheid en behoefte aan meer contact. Met behulp van babbelbankjes kunnen wij elkaar makkelijker ontmoeten.”

Tien locaties

De gemeente wil samen met Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid tien babbelbankjes plaatsen in Aalsmeer en Kudelstaart. Inwoners kunnen vanaf vandaag aangeven waar de babbelbankjes moeten komen via de participatie website van de gemeente: participatie.aalsmeer.nl. Daar kunnen inwoners hun favoriete locatie aangeven en een foto uploaden.

Is de locatie al genomineerd? Dan kan hierop worden gestemd. Hoe meer stemmen, hoe groter de kans dat daar een bankje komt te staan. De gemeente kijkt of de bankjes goed verdeeld zijn over heel Aalsmeer en Kudelstaart én of het een geschikte ondergrond is voor een bankje. Nomineren en stemmen kan tot en met 6 december 2021. Hiervoor moet worden ingelogd op de participatie.aalsmeer.nl. Wie nog geen account heeft, kan er eenvoudig één aanmaken.