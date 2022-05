Mooie opbrengst met Uithoornse Lady’s Autorally

Uithoorn – Vorige week werd voor de tweede keer de Ladies Rally van Uithoorn verreden.

Maar liefst 33 dames-equipes (76 deelnemers!) hadden zich ingeschreven, en startten vanaf 13.00 uur om beurten, vanaf de parkeerplaats van Geostick aan de Amsterdamseweg in Uithoorn.

Onder het toepasselijke swingende thema ‘Relight my fire’ hadden de mannen van de organiserende Lionsclub Uithoorn de, vooral fleurig uitgedoste, dames verrast met een uitgebreide lunch. Na uitleg van de ‘spelregels’, vlagde de Burgemeester van Uithoorn Pieter Heiligers, bij de start alle deelnemers persoonlijk af.

Een bonte stoet van cabrio’s, classic cars en uitbundig gepimpte auto’s trok als een prachtig gekleurd lint door het Groene Hart richting Aarlanderveen en via Bilderdam weer terug naar Uithoorn, met tussendoor enkele proeven van rijvaardigheid.

Brandweer Ook een bezoek aan de brandweerkazerne van Uithoorn mocht in deze speelse toertocht niet ontbreken. Een warm welkom door de brandweermannen werd vervolgd door een technische oefening met het gooien van lange zware brandslangen, iets waar de dames geen enkel probleem mee hadden!

De rally-winnaar was uiteindelijk team ‘The Downton Abbey Girls‘ met de meeste punten die de wisselbeker mee naar huis mochten nemen. Drie prachtige ladies in black, compleet met een privé chauffeur in een fantastische oldtimer, een Bentley Speed 8 uit 1931. Ook een van de opdrachten onder weg was: maak ‘het perfecte plaatje’ oftewel de leukste origineelste foto. En deze werd glansrijk gewonnen door het team ‘De Rave-Teven’. Bovendien waren er ook prijzen voor de ladies teams; De Maffia Mutsen, The Happy Grannies, The Pink Ladies, Breakfast at Tiffany’s , Disco Mini’s en de Z(isters)4.

En wie denkt dat de dames na zo’n intensieve middag uitgeblust waren hebben het mis, want onder de swingende tonen van ‘Religt my fire’, werd op de parkeerplaats van Geostick de geslaagde dag afgesloten met een welverdiende borrel en een prijsuitreiking, waarbij uiteindelijk de Nederlandse Brandwonden Stichting met een opbrengst van € 5.000,- de grootste winnaar werd!