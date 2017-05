Moeders massaal in bloemetjes gezet

Aalsmeer – Moederdag heeft voor € 6,5 miljoen meer omzet gezorgd bij bloemenveiling Flora Holland ten opzichte van vorig jaar. De week voor Moederdag was spannend en kleurrijk. Ondanks ‘alle hens aan dek’ was de Logistieke dienstverlening niet voldoende op orde. Het tekort aan stapelwagens zorgde voor onrust en klachten.

In de week voor Moederdag was de totale omzet € 137 miljoen. Dat is een groei van € 6,5 miljoen. Wereldwijd zijn miljoenen moeders in de bloemetjes gezet met: