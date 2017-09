Modehuis Van Yperen in Mijdrecht viert 125-jarig bestaan

Mijdrecht. Dit jaar viert het bekende Modehuis Van Yperen in de Dorpsstraat zijn 125-jarig bestaan. “Dat gaan we doen vanaf donderdag 28 september, op de verjaardag van wijlen mijn vader Ruud, die dan 90 jaar zou zijn geworden, tot het midden van volgend jaar. Uit de overleveringen van de familie Van Yperen weten we dat we omstreeks die datum in 1892 zijn ontstaan, maar helaas kunnen we daar niets tastbaars van vinden. Ook niet via de Kamer van Koophandel. Vandaar dat we de verjaardag van vader hebben gekozen als uitgangspunt en dat vervolgens maar over een jaar uitsmeren,” laat Hans Rensink weten. “Natuurlijk gaan we leuke dingen doen en aantrekkelijke acties bedenken voor onze klanten. Maar we starten met: “ Wie jarig is trakteert!” Dat houdt in dat we om te beginnen onze klanten vanaf de 28e drie dagen lang iets lekkers uit Mijdrecht geven”.

Hoogwaardige confectie.

Modehuis van Yperen heeft zich in de loop van de jaren bewust gespecialiseerd in kwalitatief hoogwaardige en modieuze dames- en herencollecties. Hans: “We hebben onze collecties samengesteld uit een aantal bekende merken. Voor een uitgebreid interview lees de Nieuwe Meerbode woensdag 27 september

Op bijgaande foto:

Het ‘jubilerende team’ medewerkers bij Modehuis van Yperen: v.l.n.r. Hans Rensink, Nel Bleijendaal, Jannie van de Rotten, mevrouw Rensink en Lenneke van der Stam. Niet op de foto: Marry Balvert