Ministars winnen vol overtuiging eerste Minidag

Vinkeveen – De allerjongste jeugd van Atalante Vinkeveen is deze zaterdag aan de competitie begonnen. In Hoofddorp lieten de Ministars zien dat ondanks hun jonge leeftijd zij al erg ervaren zijn. De eerste wedstrijd speelde Atalante tegen buurtgenoten SAS uit Uithoorn. De Ministars zijn nog jong, maar volleyballen inmiddels al wat jaartjes en het was duidelijk dat ze lekker op elkaar ingespeeld zijn. De service was uitstekend, de pass lag netjes en de bal werd mooi opgegooid en goed over het net gespeeld. De eerste wedstrijd is met 2-0 gewonnen.

Daarna volgde Spaarnestad. Deze ploeg begon heel sterk met mooie smashes aan het net. Even waren de Ministars onder de indruk, maar al snel gingen ze hun eigen spelletje spelen. Wederom maakten de goede services het verschil. De tweede set werd er vanaf het begin een voorsprong gepakt. Robin had de mooiste passes, Nina wist mooi lang de lijnen te spelen en Elise had met haar fantastische service vaak drie punten op rij te pakken. Dit was te veel voor Spaarnestad en Atalante won ook deze set en de wedstrijd.

De laatste wedstrijd was tegen AMVJ/Martinus, dat maar drie speelsters had. Dat was even zoeken, want dat speelt toch anders. Mede dankzij mooie bovenhandse services van Mila en Aeneas was deze set toch prooi voor de Ministars. De tweede set was het verzet van AMVJ/Martinus gebroken. De Ministars speelden heel goed en de set ging dan ook met groot verschil gewonnen.

Zo kan het dan gebeuren dat je op je eerste minidag van het seizoen gelijk eerste wordt. Alle complimenten aan de kinderen dat ze zo mooi volleybal hebben laten zien. Op naar de volgende minidag op 19 oktober in Amstelveen (Nieuwe Bankrashal).

Foto is aangeleverd.