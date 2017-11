Mieke van obs de Eendracht Mijdrecht voorleeskampioen

Mijdrecht – Na vele weken van oefenen en heel spannende voorrondes in de klas, was het eindelijk zover: de finale van het voorlees kampioenschap tussen de groepen 7 en 8! Zisan en Jayno uit groep 8 en Tessa en Meike uit groep 7 namen het tegen elkaar op in een zinderende laatste ronde! Wat kunnen deze leerlingen schitterend voorlezen…het publiek en de leerkrachten luisterden ademloos! De jury, bestaande uit leerlingen van groep 7 en 8, juf Wendy en juf José hebben het heel lastig gehad om een keuze te maken! Ze waren ook zo aan elkaar gewaagd en de verschillen waren eigenlijk maar heel minimaal. Toch konden ze de knoop doorhakken en kozen zij voor Meike uit groep 7, met een spannend stukje tekst uit ‘Indringers op Drakeneiland’ van Lydia Rood! Wat een knappe prestatie.! De volgende stap voor Meike is de regionale voorronde! We houden u op de hoogte