Midzomeravondfestival Tavenu De Kwakel

De Kwakel – Op zaterdag 22 juni organiseert Tavenu voor de 20ste keer het Midzomeravond­festival in De Kwakel. Een evenement dat in 20 jaar zijn vaste plaats (rond de langste dag) heeft verdiend in De Kwakel.

Het thema van het midzomeravondfestival is dit jaar ‘Vakantie en Reizen’. Tavenu neemt het publiek mee en vliegt de hele wereld over op zoek naar mooie vakantie­bestemmingen. Het opleidingsorkest opent de avond om 19.30 uur en speelt onder andere de klompendans en samen met het orkest “Do I ever”, bekend van Kensington, en “Galway Girl” van Ed Sheeran. Bij de steelband speelt een nieuw jeugdlid mee met enkele nummers.

Medley

Rond 20.00 uur volgt het orkest van De Kwakel. Nummers als ‘Leaving on a jet plane’ en ‘Summer Holiday’ zullen langskomen, evenals een medley van Michael Bublé waarbij gezongen wordt door Alexandros Visser. Tijdens het laatste nummer van het orkest zal dirigent Leo Huis na 12 jaar zijn dirigeerstok letterlijk overdragen aan zijn opvolger Thomas Piet.

Voordat de steelband gaat spelen, zullen de meiden van Jazz & Showballet Nicole het publiek vermaken met enkele sprankelende shows. De Steelband van Tavenu begint met ‘Island in the Sun’, de hit van Harry Belafonte uit de 60er jaren over het eiland Jamaica waar hij is opgegroeid. Eigenlijk voelt alle steelbandmuziek alsof je op vakantie bent, en zeker de nieuwe nummers Surinaamse medley, MaDiWoDo en Cha Cha Cha.

Showballet

Na de steelband zal Jazz & Showballet Nicole nog een keer optreden. Daarna volgt een wel heel bijzonder gastorkest. De Eendracht uit Den Ilp presteerde het om afgelopen april voor de 3e maal het Open Nederlandse Fanfare Kampioenschap te winnen en mag zich dus (nog steeds) het beste fanfareorkest van Nederland noemen. In het orkest spelen zowel dirigent Leo Huis als zijn opvolger Thomas Piet op trompet. De Eendracht zal het publiek ongeveer 3 kwartier vermaken met onder andere Spacemen, Frozen, Bohemian Rhapsody, en laat horen waarom zij de beste van Nederland is.

Na dit toporkest vliegen we naar het platte land van Amerika om samen met Nina & Annemiek het publiek onder te dompelen in de country muziek.De reis deze avond start om 19:30 uur, dus checkt u op tijd in om de hele reis mee te maken. U kunt inchecken op het plein voor Dorpshuis De Quakel, die ook deze avond weer de drankjes verzorgt tijdens de vlucht. De presentatie is weer in handen van Cor Onderwater en Berry Verlaan. De tickets zijn zoals altijd gratis.