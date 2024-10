Mevrouw Oudshoorn – De Jong honderd jaar

Uithoorn – Afgelopen week bezocht burgemeester Pieter Heiliegers van de gemeente Uithoorn mevrouw Oudshoorn – De Jong in het Hoge Heem. Met een mooie bos bloemen en een kadootje feliciteerde Heiliegers haar met haar 100ste verjaardag. Mevrouw Oudshoorn genoot zichtbaar van het burgemeestersbezoek. Onder het genot van koffie en gebak vertelde ze over haar leven in oorlogstijd, als moeder en als vrijwilliger. De inzet voor anderen blijkt een rode draad in haar leven.

Mevrouw Oudshoorn – De Jong is nog heel vitaal. Ze ziet en hoort slecht, maar haar spraakvermogen en geheugen zijn onaangetast. Zo herinnert ze zich nog dat zij in de oorlogsjaren een kostbaar stuk vlees redde uit handen van de Duitsers. “Toen de Duitsers een inval deden in ons huis verstopte ik snel het vlees achter mijn rug. Ze durfden niet in mijn bed te kijken, omdat ik deed alsof ik erg ziek was”. Door haar slimme daad liep het goed af. Op Bevrijdingsdag overleed haar vader door bloedvergiftiging. Bevrijdingsdag heeft hierdoor een dubbele betekenis gekregen voor de 100-jarige.

Drie kinderen

Naast de opvoeding van haar drie kinderen zat mevrouw Oudshoorn – De Jong bepaald niet stil. Maar liefst 28 jaar werkte ze als vrijwilliger bij het dienstencentrum van Ponderosa. Daarnaast zwom ze ook nog 40 jaar lang elke zaterdag met mensen met een visuele beperking. Ze waste en vouwde ingezamelde kleding voor Polen en breide meer dan 400 truien voor Roemenië!

Ondanks haar slechte zicht zet mevrouw Oudshoorn zich nog steeds in voor anderen. Zo wilde ze geen cadeau voor haar verjaardag maar een bijdrage voor een goed doel. In wijkcentrum Bilderdijkhof werd op 6 oktober, de dag van haar verjaardag, een groot feest gehouden. Het was heel druk met familie en vrienden, in totaal zo’n 75 man. En allen gaven een bijdrage voor de stichting KNGF Blindengeleidehond.

“Hoe word je 100 jaar?” Op die vraag van de burgemeester zegt de eeuweling heel praktisch: “Doe wat je kan”. Naar eigen zeggen verveelde zij zich nooit en is ze haar leven lang actief gebleven voor anderen. Zou dat het geheim zijn?

Foto: gemeente Uithoorn