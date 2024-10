Met elkaar en voor elkaar in de buurtkamer Meerwijk

Uithoorn – De herfst is weer begonnen. We leven meer binnen en in deze periode ontmoeten we minder mensen. Misschien een goede reden eens in je eigen buurt rond te kijken om zo nieuwe buurtgenoten te leren kennen?

Sinds januari 2019 kunnen buurtbewoners uit de Meerwijk elkaar elke donderdagochtend ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Bezoekers die regelmatig komen ervaren deze uurtjes als een vast moment in de week waar ze bekende mensen uit de buurt tegenkomen en waarmee ze in de loop van tijd een band hebben opgebouwd.

Voor de één is het een wekelijks koffie-momentje in de buurtkamer en voor de ander is het tot gezamenlijke uitstapjes uitgegroeid. De buurtkamer betekent voor bezoekers vooral dat je meer buurtgenoten leert kennen en dat geeft gewoon een goed gevoel.

Naast de geanimeerde gesprekken nodigen we naar behoefte ook gasten uit. Wij nodigen u als bewoners uit de wijk uit om eens op een donderdagochtend langs te komen.

Wilt u/je meer weten?

Bel Pia 06 36055737 of Hannie 06 18429717

Of mail: Buurtkamermeerwijk@gmail.com

Elke donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Locatie: Fort aan de Drecht

Grevelingen 56

Foto is aangeleverd