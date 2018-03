Met de pontjes over de Amstel

Amstelland – Met de lente in aantocht kunnen de pontjes over de Amstel weer in de vaart. In april kunnen fietsers en wandelaars weer genieten van een overtocht om het Groengebied Amstelland in te trekken.

Pont de Smient

Het geliefde pontje De Smient vaart tussen de Kalfjeslaan in Amsterdam Buitenveldert en de Ouderkerkerdijk in Amsterdam Watergraafsmeer. Vanwege de roeiwedstrijden op de Amstel vaart Pont de Smient vanaf 2 april.

Pont de Fuut

Een heen en weertje tussen Amstelveen en het vogelrijke gebied de Ronde Hoep. Ter hoogte van de Nesserlaan ligt het pontje De Fuut vanaf 1 april klaar om wandelaars en fietsers een veilige overtocht te geven.

Zelfbedieningspontje De Koet

De Ronde Hoep is ook te bereiken vanaf Amsterdam-Zuidoost dankzij het pontje de Koet. Om de oversteek te maken over het riviertje Holendrecht ligt er een zelfbedieningspontje tussen Ouder-Amstel en Abcoude waarbij er zelf naar de overkant gedraaid kan worden.

Vaarschema

In april en september wordt er alleen in het weekend gevaren. Op tweede Paasdag en Koningsdag wordt er gevaren. In de maanden mei, juni, juli en augustus wordt er dagelijks gevaren van 12.00 tot 18.00 uur.

Op 3 juni is het Amstellanddag en wordt er gevaren van 09.00 tot 18.00 uur. Het tarief voor een overtocht is 1 euro. Kinderen tot 5 jaar mogen gratis overvaren. Een 10 rittenkaart kost 8 euro. Het zelfbedieningspontje De Koet is gratis en niet tijdsgebonden.

Groengebied Amstelland ligt tussen Amsterdam Zuid-Oost, Ouder-Amstel, Amstelveen en Diemen. De pontjes zijn in het beheer van Groengebied Amstelland. Eventuele problemen met de pontjes gelieve door te geven via mail: info@groengebiedamstelland.nl. Zo help je de verbindingen in goede conditie te houden. Met het pontje? Bekijk de Rondehoep fietsroute en De rond de Amstelroute op www.groengebied-amstelland.nl.