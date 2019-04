Merel Verbeek voor Medair naar Mozambique

Aalsmeer – Merel Verbeek vertrekt zaterdag naar Mozambique voor noodhulp-organisatie Medair. De Aalsmeerse zal de logistiek ondersteunen voor de komende distributies die Medair gaat uitvoeren in vier moeilijk bereikbare gebieden in het district Nhamatanda. Een deel van deze gebieden is alleen per helikopter bereikbaar.

Merel: “Ik ben net een week terug uit Congo waar ik onder meer heb meegewerkt aan het coördineren van de campagne tegen Ebola en daarnaast het trainen van het logistieke team. In Mozambique zal ik me ook richten op de logistieke werkzaamheden. Dit weekend vertrek ik al en het klinkt misschien gek, maar ik heb er heel veel zin in om me weer in te zetten voor het Internationale Noodhulpteam. In eerste instantie ga ik er voor twee maanden heen. Afhankelijk van hoe lang Medair in Mozambique aanwezig blijft, zal duidelijk worden of ik langer blijf.”

Het Internationale noodhulpteam van Medair is sinds 24 maart in Mozambique om te helpen nadat cycloon Idai over Mozambique raasde. Mensen hebben hun huizen, bezittingen, dieren en gewassen verloren. Putten en waterpunten zijn zwaar beschadigd en hierdoor nemen ziekten die door water worden overgedragen toe.

“Nu de putten zijn vernietigd moeten we lange afstanden lopen om water te halen. Dat is echt moeilijk”, vertellen Ines en Vitoria van 14 uit het dorp Haruma.

“Als Medair hier niet was, zou onze situatie heel slecht zijn. Ik ben God dankbaar en ik ben er zeker van dat hij deze hulp heeft gestuurd”, aldus Quifase Ghema dorpsoudste van Haruma.



Medair werkt samen met Food for the Hungry en heeft tot nu toe noodopvangpakketten met dekzeilen, dekens, touw en een zonnelantaarn en hygiënepakketten met zeep, chloor voor waterzuivering, een emmer en waterfilters uitgedeeld in het dorp Haruma.

Meer informatie over het noodhulpproject van Medair in Mozambique is te volgen via https://nl.medair.org/noodhulp-mozambique/