Aalsmeer – Op donderdag 26 september is er weer een vrolijke meezingavond voor sopranen tot en met bassen bij het gezellige smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’.

De meezingavond is in Cultureel Café Bacchus aan de Gerberastraat 4 in Aalsmeer. Aanvang: 20.00 tot 22.00 uur. Hou je van zingen? Dan ben je van harte welkom!