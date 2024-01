De Ronde Venen – Het is zondag alweer de zesde editie van dit unieke evenement in Vinkeveen, wat ieder jaar veel toeschouwers trekt, hartstochtelijk door hen wordt meebeleefd en plaats vind in een toepasselijke entourage.

Shanty & zeemanskoor de Turfschippers hebben vorig jaar nog hun 15 jarig bestaan op gepaste wijze gevierd en daarbij zijn vele herinneringen opgehaald. Er is dan ook heel wat afgezongen in de jaren van het bestaan van de Turfschippers. Hoogtepunten ieder jaar zijn toch wel het eigen Shantyfestival en zeker ook het meezingfestival. En dat gaat ook nu weer gebeuren. Op zondag 4 februari, kan jong en oud weer volop meezingen in het turfschipperscafé in de Boei aan de Kerklaan in Vinkeveen. Onder begeleiding van het muzikale combo en de zangers van de Turfschippers zal het weer tot een grote zeewaardige volkszang komen. Op grote schermen in de zaal zullen de teksten van de te zingen liederen geprojecteerd worden en uitstekend door het publiek te volgen zijn. Zelfs de hal wordt er dit jaar bij betrokken met een tekstscherm en geluid. Er wordt twee keer gepauzeerd om de kelen te smeren en tot rust te laten komen.

Het Turfschipperscafé is zondag 4 februari geopend van 14.00 tot 17.00 uur in de Boei aan de Kerklaan in Vinkeveen. Toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage (om de kosten te dekken) via de turfmanden zeer op prijs gesteld.

Vind je het zingen ook zo leuk? Nieuwe zanglustige schippers zijn altijd welkom. Kom eens kijken op onze repetitie avonden of mail naar voorzitter@deturfschippers.nl.

Kijk voor alle inlichtingen/foto’s e.d. op www.deturfschippers.nl.