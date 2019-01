Meetings in bieb voor werkzoekenden

Amstelland – Het vinden van een baan is voor starters en mensen met weinig ervaring in solliciteren vaak een hele uitdaging. De Broekriem is een vrijwilligersorganisatie opgericht voor en door collega baanzoekers. Het doel is samen met elkaar te kijken naar waar je tegenaan loopt bij het zoeken naar een baan en hoe je hier sneller succesvol in wordt.

In samenwerking met de Bibliotheek Amstelland organiseert de Broekriem maandelijks bijeenkomsten voor werkzoekenden. Tijdens elke bijeenkomst staat er een onderwerp centraal waarmee je bijvoorbeeld je sollicitatie skills kunt verbeteren of je positionering op social media kunt versterken. Daarbij geven de bijeenkomsten je de kans om je netwerk flink uit te breiden en om de ervaringen van anderen te bespreken. Zoek jij wel op de goede manier? Ben je eigenlijk wel aan het zoeken in de richting die het beste bij je past? Dit zijn vragen waarover je met elkaar in gesprek gaat en die jou kunnen helpen bij het zetten van de volgende stap in jouw carrière.

Op de website van de bibliotheek kun je maandelijks zien welk onderwerp er centraal staat. Op woensdag 16 januari is dit bijvoorbeeld ‘De elevator pitch’. Met direct bruikbare tips leer jij hoe je jezelf in een paar seconden aantrekkelijk kunt neerzetten voor een werkgever. Op 13 februari wordt jouw CV onder de loep genomen. Een paar simpele aanpassingen zijn soms al genoeg om je te onderscheiden van jouw concurrentie. De toegang tot de bijeenkomsten is gratis en je weet nooit welke interessante netwerkmogelijkheden je tegen het lijf loopt. De eerste, maandelijkse bijeenkomst van De Broekriem in 2019 is op woensdag 16 januari van 10.30 tot 12.30 uur en de tweede op woensdag 13 februari, eveneens van 10.30 tot 12.30 uur in Bibliotheek Stadsplein Amstelveen. Deelname is gratis en aanmelden kan via www.debibliotheekamstelland.nl