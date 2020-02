Inloop over betere verkeerssituatie in Vinkeveen

Vinkeveen – Meer weten over het idee voor een betere verkeerssituatie in Vinkeveen? Kom dan op dinsdag 17 maart naar de inloopavond. De gemeente heeft een nieuw idee voor de verkeersaansluiting van Vinkeveen op de N201. Dit idee biedt een nieuwe kans voor Vinkeveen. Het biedt de mogelijkheid het verkeer in Vinkeveen evenwichtiger te verdelen, ontwikkelingen in en rond Vinkeveen mogelijk te maken en daarmee de leefbaarheid van Vinkeveen nu en in de toekomst te verbeteren. Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u informatie over de achtergrond en de inhoud van het idee, en hoe het vervolg er uit ziet. Daarnaast is de gemeente ook geïnteresseerd in uw inbreng. Op dinsdagavond 17 maart kunt u hiervoor tussen 19.00 en 21.30 uur binnenlopen bij De Vink, Herenweg 55, Vinkeveen.

Omwonenden

Begin maart spreekt de gemeente met de direct omwonenden van deze voorgestelde nieuwe verkeerssituatie. Bij de inloopbijeenkomst is iedere geïnteresseerde welkom. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats voordat de gemeenteraad in april besluit of er een verdere uitwerking komt van het idee om van en naar de N201 eenrichtingsverkeer in te voeren. Het gaat dan om de Kerklaan en de Herenweg richting N201. En vanaf de afrit van de N201, door een nieuwe weg aan te leggen ten noorden van de Julianalaan.

Raad

De gemeenteraad heeft in 2014 de dorpsvisie Vinkeveen, dorp aan de Plassen vastgesteld. Deze visie op Vinkeveen heeft 2 belangrijke doelen: de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen verbeteren én een veiligere verkeersaansluiting van Vinkeveen op de N201. De gemeente werkte in die tijd met inwoners, ondernemers en andere overheden aan de uitwerking van deze visie. De gemeente heeft verschillende plannen en varianten onderzocht en uitgewerkt met als doel de dorpsvisie uiteindelijk te realiseren. Maar met name door het ontbreken van een goed alternatief voor de huidige ontsluiting van Vinkeveen hebben deze plannen het niet gehaald. De uitwerking liep tot nu toe vast op de verkeerssituatie in Vinkeveen. Verschillende alternatieven zijn de afgelopen jaren onderzocht en afgevallen.

Knelpunt

Knelpunt bleek keer op keer de verkeerssituatie rond de Herenweg en de Kerklaan. Nu al rijdt daar te veel verkeer. En elke ontwikkeling zorgt voor extra verkeer. Dit geldt voor ontwikkelingen in heel Vinkeveen. Van woningbouw, recreatieve ontwikkelingen rondom de plas tot vestiging of uitbreiding van detailhandel. Al dit soort ontwikkelingen zorgen voor een nog zwaardere belasting van de Herenweg. Dit idee biedt daar een oplossing voor.