Max filmt De Kroongetuige￼

De Kwakel – Afgelopen week was IDTV in opdracht van Omroep Max met een flinke cameraploeg te gast in het Nirwana. Daar maakten zij opnames van de outdoor escapegame ‘De Kroongetuige’ voor het programma Bed & Breakfast. In dat programma gaan drie B&B echtparen bij elkaar op bezoek om het onderkomen te beoordelen. Tijdens dit verblijf wordt er ook een activiteit in de regio door de B&B eigenaren georganiseerd. Lex en Corrianne Wils van B&B Theetuin Heerlijk in De Kwakel koos voor het kersverse Outdoor Escapegame ‘De Kroongetuige’, en wel voor het hilarische deel ‘De Ontsnapping’, die zich afspeelt in het doolhof van Bamboelabyrint Nirwana. Dit door het Uithoornse echtpaar Jaap en Annalies van Waouw Outdoor Escapegames ontworpen spel maakte dat de B&B eigenaren geboeid en vastgeketend werden achtergelaten in het centrum van het doolhof. Doormiddel van opdrachtkaarten en cryptische aanwijzingen ter plaatse moesten zij zien te ontsnappen uit hun Bamboe-gevangenis. Uiteindelijk lukte het hun om, verlost van de boeien, de uitgang te vinden. Dit alles gevolgd door diverse camera’s, een geluidsman, de regisseuse en gadegeslagen door de drone die boven hen cirkelde. Op de foto’s is te zien dat dat voor de crew allemaal niet zo simpel was en dat dat koddige beelden opleverde.

Naar verwachting komt de betreffende aflevering van het Max- programma medio november op de buis. Ook spelen? Kijk op de website van de ontwikkelaars van het spel Waouw Outdoor Escapegames of op de website van het Nirwana.

Foto: aangeleverd